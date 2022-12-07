Склад автозапчастей загорелся в Майами

Практически целый квартал полыхает недалеко от Майами – там загорелся склад автозапчастей. С пламенем борются около сотни сотрудников экстренных служб, пока локализовать огонь не получается. Работе мешают многочисленные машины, припаркованные рядом.

Карла III снова закидали яйцами. Инцидент произошел, когда монарх общался с подданными во время прогулки. Беседу прервали, короля отвели в сторону, а нападавшего задержали. После чего встреча Карла III с британцами продолжилась. В прошлый раз яичной атаке Его Величество подверглось в ноябре, хотя продукт в Англии находится в дефиците: сказался рост цен на корма, вспышка птичьего гриппа произошла в США и Европе, из-за нее кур приходится массово отбраковывать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.