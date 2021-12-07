Собянин назвал героем погибшего в центре госуслуг "Рязанский" охранника

Сергей Собянин назвал погибшего охранника центра госуслуг "Рязанский", где произошла стрельба, героем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанского Алексей Рузлев повел себя геройски – в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей", – написал мэр.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета.

В результате нападения погибли два человека. Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

