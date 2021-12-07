Заммэра Москвы рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе в центре госуслуг

Состояние раненных при стрельбе в центре госуслуг на юго-востоке Москвы оценивается как тяжелое. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Трое взрослых в НИИ Склифосовского, ребенок в Морозовской больнице", – сказала заммэра.