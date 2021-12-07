Очевидец рассказал подробности аварии на Бережковской набережной, где машина такси упала в реку после столкновения с другими автомобилями.

"Я проезжал уже минут через 5 после произошедшего. Увидел, что такси было внизу и одно такси стояло на набережной. Со слов инспектора, одно такси пыталось развернуться против правил, а другое такси, задев его по касательной, ушло в Москву-реку по скользкой дороге", – сказал очевидец.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в результате ДТП в реку упал автомобиль такси, пассажир получил травмы. Уточняется, что пострадавшего забрала скорая помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.