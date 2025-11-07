Форма поиска по сайту

07 ноября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: судно береговой охраны завалилось на бок на пирсе на Камчатке

Водитель иномарки сбил мужчину в инвалидной коляске на Ленинградском проспекте

Новости регионов: ДТП произошло на трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии

Два автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве

Туристов призвали отложить поездки в Азию из-за тайфуна

Перевернувшуюся на востоке Москвы фуру не могут убрать почти сутки

В Дагестане майнер превратил "Газель" в мобильную ферму

ДТП с несколькими авто произошло на Калужском шоссе

Новости регионов: в Якутии задержали браконьеров за ловлю краснокнижного осетра

Частный дом загорелся в ТиНАО

Судно береговой охраны завалилось на бок на пирсе в Петропавловске-Камчатском. Предварительно, все произошло при попытке подъема корабля на ремонт. В момент ЧП на палубе находились люди. Некоторые из них после опрокидывания оказались в воде.

В Бурятии на помощь городским службам пришли сотрудники ГАИ. Они сопровождают пескоразбрасывающие машины, чтобы обеспечить доступ спецтехники к наиболее опасным участкам.

Регионы Прибайкалья замело. На дорогах образовались снежный накат и гололедица. Вся спецтехника брошена на расчистку трасс. Многие магистрали закрыли из-за опасности аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

