Новости регионов: судно береговой охраны завалилось на бок на пирсе на Камчатке

Судно береговой охраны завалилось на бок на пирсе в Петропавловске-Камчатском. Предварительно, все произошло при попытке подъема корабля на ремонт. В момент ЧП на палубе находились люди. Некоторые из них после опрокидывания оказались в воде.

В Бурятии на помощь городским службам пришли сотрудники ГАИ. Они сопровождают пескоразбрасывающие машины, чтобы обеспечить доступ спецтехники к наиболее опасным участкам.

Регионы Прибайкалья замело. На дорогах образовались снежный накат и гололедица. Вся спецтехника брошена на расчистку трасс. Многие магистрали закрыли из-за опасности аварий.

