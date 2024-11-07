Власти России и Японии согласуют варианты помощи застрявшим на круизном лайнере

Российское посольство связалось с иммиграционной службой Японии для помощи соотечественникам, которые застряли на круизном лайнере. Среди 500 человек есть и москвичи.

Люди купили дорогостоящие путевки, многие копили на них по несколько лет, но круиз, который должен был закончиться в Шанхае, неожиданно прервался недалеко от Токио. При этом сойти на берег россияне не могут, так как у них нет японской визы.

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