07 ноября, 15:45Происшествия
Власти России и Японии согласуют варианты помощи застрявшим на круизном лайнере
Российское посольство связалось с иммиграционной службой Японии для помощи соотечественникам, которые застряли на круизном лайнере. Среди 500 человек есть и москвичи.
Люди купили дорогостоящие путевки, многие копили на них по несколько лет, но круиз, который должен был закончиться в Шанхае, неожиданно прервался недалеко от Токио. При этом сойти на берег россияне не могут, так как у них нет японской визы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.