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07 ноября, 15:45

Происшествия

Власти России и Японии согласуют варианты помощи застрявшим на круизном лайнере

Власти России и Японии согласуют варианты помощи застрявшим на круизном лайнере

Почти 600 российских туристов застряли в Японии на круизном лайнере

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Российское посольство связалось с иммиграционной службой Японии для помощи соотечественникам, которые застряли на круизном лайнере. Среди 500 человек есть и москвичи.

Люди купили дорогостоящие путевки, многие копили на них по несколько лет, но круиз, который должен был закончиться в Шанхае, неожиданно прервался недалеко от Токио. При этом сойти на берег россияне не могут, так как у них нет японской визы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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