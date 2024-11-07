Почти 600 российских туристов застряли в Японии на круизном лайнере. Судно направлялось в Шанхай, но встало в порту "Йокогама". Отправление откладывается на 2 дня. Это значит, что у отдыхающих сгорят билеты домой, цена которых доходит до нескольких сотен тысяч рублей.

Судно, на котором застряли россияне, считается самым большим и инновационным на азиатском рынке. Оно вмещает почти 5 тысяч человек. Администрация лайнера добавила бесплатные услуги, чтобы снизить недовольство туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.