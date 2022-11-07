Крупная авария с пассажирским автобусом и двумя грузовиками произошла в Турции – в районе города Агры.

По информации местных СМИ, как минимум семь человек погибли, еще 11 пострадали. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Он на скорости вылетел на встречку, где столкнулся с двумя грузовиками.

Один из большегрузов был полностью загружен свеклой, из-за чего автобус перевернулся и загорелся. Тушить крупный пожар приехали несколько машин спасателей. Всех пострадавших доставили в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии.

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