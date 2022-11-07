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07 ноября, 22:00

Происшествия

В Лакинске случился пожар на мебельной фабрике

В Лакинске случился пожар на мебельной фабрике

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Крупный пожар тушат сейчас во Владимирской области. В городе Лакинск на площади 800 квадратных метров горит мебельная фабрика. Огонь вспыхнул около семи вечера.

Изначально сообщалось, что площадь пожара тысяча квадратов. Ему присвоили повышенный ранг сложности. К этой минуте возгорание локализовано. На месте ЧП работают полсотни спасателей и спецтехника. По предварительным данным, люди не пострадали. Причины пожара пока неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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