В России с 2020 года действует мораторий на проверки объектов, подобных клубу "Полигон"

В России с 2020 года действует мораторий на плановые проверки объектов, подобных клубу "Полигон", где при пожаре погибли 13 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на изученные документы. Во время проверок инспекторы могут выявить нарушения пожарной безопасности, выдать предписание и привлечь к ответственности виновных.

Пожар в костромском ночном клубе случился в ночь на 5 ноября. По версии следствия, один из посетителей начал стрельбу из ракетницы в помещении. Из здания эвакуировали 250 человек, но некоторые выбраться не успели – 13 посетителей погибли, девять пострадали.

Позже суд арестовал предполагаемого виновника. Им оказался военнослужащий Станислав Ионкин. Ранее под арест взяли и директора компании, которая организовывала работу клуба. Уголовные дела завели по четырем статьям, включая халатность, повлекшую смерть, и причинение смерти по неосторожности.

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