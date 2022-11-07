07 ноября, 18:00Происшествия
Управляющая компания временно запретила жильцам дома в Сочи выход на балконы после ЧП
В Сочи жителям пятиэтажного дома, где погибли люди, запретили выходить на балконы. Конструкции теперь будут проверять.
Инцидент произошел вечером 6 ноября. В результате обрушения балкона жилого дома погибли три человека.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура намерена проверить состояние дома, где произошло обрушение и дать оценку работы управляющей компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.