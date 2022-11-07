Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 ноября, 18:00

Происшествия

Управляющая компания временно запретила жильцам дома в Сочи выход на балконы после ЧП

Управляющая компания временно запретила жильцам дома в Сочи выход на балконы после ЧП

Новости часа: 130 автобусов ездят в час пик вдоль закрытых станций метро на юге Москвы

Новости часа: стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей

Новости часа: Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января

Новости часа: Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Историческое здание управления железными дорогами разрушено в Донецке

Новости часа: пожар в здании на проспекте Академика Сахарова ликвидировали

Утеплитель начал тлеть под обшивкой здания на проспекте Академика Сахарова – МЧС

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

В Сочи жителям пятиэтажного дома, где погибли люди, запретили выходить на балконы. Конструкции теперь будут проверять.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. В результате обрушения балкона жилого дома погибли три человека.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура намерена проверить состояние дома, где произошло обрушение и дать оценку работы управляющей компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика