Управляющая компания временно запретила жильцам дома в Сочи выход на балконы после ЧП

В Сочи жителям пятиэтажного дома, где погибли люди, запретили выходить на балконы. Конструкции теперь будут проверять.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. В результате обрушения балкона жилого дома погибли три человека.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура намерена проверить состояние дома, где произошло обрушение и дать оценку работы управляющей компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.