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Новости часа: пожар в здании на проспекте Академика Сахарова ликвидировали

Новости часа: пожар в здании на проспекте Академика Сахарова ликвидировали

Утеплитель начал тлеть под обшивкой здания на проспекте Академика Сахарова – МЧС

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в здании на проспекте Академика Сахарова ликвидирован. В МЧС сообщили, что под обшивкой здания тлел утеплитель.

В Херсоне частично восстановили электро- и водоснабжение, перебои с которым наблюдались после теракта украинских диверсантов. Об этом сообщили власти региона.

Работы по созданию парка "Яуза" выполнили на 60%. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

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