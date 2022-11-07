Новости часа: пожар в здании на проспекте Академика Сахарова ликвидировали

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в здании на проспекте Академика Сахарова ликвидирован. В МЧС сообщили, что под обшивкой здания тлел утеплитель.

В Херсоне частично восстановили электро- и водоснабжение, перебои с которым наблюдались после теракта украинских диверсантов. Об этом сообщили власти региона.

Работы по созданию парка "Яуза" выполнили на 60%. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.