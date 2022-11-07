Костромские власти выплатят по 100 тыс рублей родным погибших при пожаре в клубе

Семьям погибших при пожаре в костромском клубе "Полигон" местные власти выплатят по 100 тысяч рублей. Постановление о единовременной помощи подписал губернатор области Сергей Ситников.

Ранее стало известно, что Ярославский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал предполагаемого виновника пожара. Это военнослужащий Станислав Ионкин, его задержали почти сразу после случившегося.

По версии следствия, Ионкин начал стрельбу из ракетницы в помещении клуба, что и привело к возгоранию. Из здания эвакуировали 250 человек, но некоторые выбраться не успели – 13 погибли, девять пострадали.

Ранее суд арестовал и директора компании, которая организовывала работу клуба. Уголовные дела завели по четырем статьям, включая халатность, повлекшую смерть, и причинение смерти по неосторожности.

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