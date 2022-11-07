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Украинские войска обстреляли Донецк шесть раз в ночь на 7 ноября

Украинские войска обстреляли Донецк шесть раз в ночь на 7 ноября

Столичная полиция задержала мужчину, который ограбил салон мобильной связи

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Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

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Украинские войска снова обстреляли Донецк в ночь на понедельник, 7 ноября. ВСУ нанесли не менее шести ударов по городу, прилеты зафиксировали в Ворошиловском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Военные Украины регулярно выпускают снаряды по ДНР. Очередной артиллерийский удар пришелся на Макеевку. В Черногвардейском районе города повреждены припаркованные автомобили и жилой дом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван Князев
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