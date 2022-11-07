11:30Происшествия
Столичная полиция задержала мужчину, который ограбил салон мобильной связи
Полиция в Москве задержала мужчину, который ограбил салон мобильной связи. В МВД рассказали, что о преступлении сообщил пострадавший продавец. По его словам, неизвестный зашел в салон, приставил к его горлу отвертку и потребовал деньги из кассы и телефоны. Ущерб составил более 90 тысяч рублей.
После нападения мужчина избавился от одежды и медицинской маски, с помощью которой скрывал лицо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.