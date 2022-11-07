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Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

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Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех. Пострадавший в результате происшествия мужчина скончался в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. В результате обрушения балкона четвертого этажа жилой пятиэтажки в Сочи на месте скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина.

В следственном комитете завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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