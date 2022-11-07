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Происшествия

Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в костромском клубе "Полигон"

Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в костромском клубе "Полигон"

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Ярославский гарнизонный военный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в костромском клубе "Полигон". Он проведет за решеткой два месяца до начала разбирательства.

Мужчину задержали почти сразу после пожара. По версии следствия, он начал стрельбу из ракетницы в помещении клуба. Это и привело к возгоранию.

Крупный пожар в клубе "Полигон" произошел в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, девять пострадали.

Семьям погибших в пожаре местные власти выплатят по 100 тысяч рублей единовременно. Постановление подписал губернатор Сергей Ситников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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