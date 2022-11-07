Новости регионов: балкон жилого дома обрушился в Сочи

Балкон жилого многоквартирного дома обрушился в Сочи. В результате два человека погибли, еще один находится в больнице. Они вышли на балкон, а спустя несколько минут конструкция рухнула. В данный момент на месте работают оперативные службы, эксперты устанавливают причины происшествия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Строящийся банный комплекс загорелся в Хабаровске. Огонь возник в отдельно стоящем деревянном строении, там находились несколько саун. Пламя распространилось на территории 600 квадратных метров, его тушили на протяжении восьми часов. Отстоять другие помещения пожарным удалось, обошлось без пострадавших.

Выброс пепла высотой три километра над уровнем моря зарегистрировали на вулкане Эбеко в Сахалинской области. Шлейф протянулся в восточном направлении, в сторону Северо-Курильска. Однако угрозы для населения нет, заявили представители МЧС. Эбеко в последний раз извергался в 2012 году, затем наступил период затишья. В данный момент, по мнению ученых, извержение вряд ли возможно, но полеты возле вулкана пока запрещены.

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