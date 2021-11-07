В Балашихе жильцы с пистолетом набросились на рабочих, громко ремонтировавших лифты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Установлено, что инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что жителям первых этажей не понравился шум во время ремонта. Хотя разрешение на работы у рабочих было. Подробнее – на телеканале Москва 24.

