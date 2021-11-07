СК возбудил уголовное дело после драки со стрельбой в Балашихе

Следственный комитет РФ возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки со стрельбой в Балашихе. Было установлено, что в ходе конфликта применялось травматическое оружие. Полиция ищет всех причастных к инциденту.

Жильцы одного из домов в Балашихе с пистолетом набросились на рабочих, которые ремонтировали лифт. Работы проводились ночью с разрешением. Сначала жильцы вызвали полицию, а потом устроили драку с пистолетом. О пострадавших не сообщалось.

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