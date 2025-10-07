Форма поиска по сайту

07 октября, 21:00

В Москве семью решили выселить из квартиры из-за предыдущего владельца

Полиция будет разбираться в конфликте с участием чемпиона мира по гимнастике Дудченко

ДТП произошли из-за снегопада в Амурской области

Новости регионов: поезд и грузовик столкнулись в Татарстане

Новости мира: вертолет упал на автостраду в США

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Два такси столкнулись в районе станции московского метро "Сокол"

Несколько сел Дагестана оказались изолированы из-за схода оползня

"Московский патруль": мужчина украл телефоны и смарт-часы из столичного магазина

"Московский патруль": автомобиль протаранил ограждение на набережной Говорухина

В Москве семью с ребенком решили выселить из квартиры, потому что предыдущий владелец жилья оказался аферистом. Трехкомнатная квартира была куплена в Южном Бутово еще в 2019 году. Семья выплачивала ипотеку. Однако спустя время они получили иск с требованием выселения. Выяснилось, что прошлый собственник приобрел недвижимость незаконно.

В ночь на 8 октября Москву накроет сильный туман с ухудшением видимости до 200 метров. Пешеходов попросили быть внимательными, а автомобилистов призвали сохранять дистанцию. При этом ночью температура будет выше нормы. Воздух прогреется до плюс 10 градусов. Днем ожидается до плюс 14 градусов.

В Зеленограде на базе "Технополиса "Москва" открылся суперсовременный завод по производству лекарств. Здесь начнут выпускать препараты для пациентов с редкими заболеваниями. Всего будут изготавливать более 5 миллионов флаконов лекарств в год.

