В Москве семью решили выселить из квартиры из-за предыдущего владельца

В Москве семью с ребенком решили выселить из квартиры, потому что предыдущий владелец жилья оказался аферистом. Трехкомнатная квартира была куплена в Южном Бутово еще в 2019 году. Семья выплачивала ипотеку. Однако спустя время они получили иск с требованием выселения. Выяснилось, что прошлый собственник приобрел недвижимость незаконно.



В ночь на 8 октября Москву накроет сильный туман с ухудшением видимости до 200 метров. Пешеходов попросили быть внимательными, а автомобилистов призвали сохранять дистанцию. При этом ночью температура будет выше нормы. Воздух прогреется до плюс 10 градусов. Днем ожидается до плюс 14 градусов.

В Зеленограде на базе "Технополиса "Москва" открылся суперсовременный завод по производству лекарств. Здесь начнут выпускать препараты для пациентов с редкими заболеваниями. Всего будут изготавливать более 5 миллионов флаконов лекарств в год.

