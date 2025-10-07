Полиция будет разбираться в конфликте с участием чемпиона мира по гимнастике Дудченко

Полиция будет разбираться в конфликте с участием чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко. Отец одного из его учеников Алексей Назаров утверждает, что тренер якобы вымогал деньги за дополнительные занятия, а после отказа устроил драку.

Дудченко – профессиональный спортсмен, многократный чемпион мира и Европы, поэтому, как указывают юристы, наказание для него может быть более строгим.

