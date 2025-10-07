Форма поиска по сайту

07 октября, 15:15

Происшествия

Новости регионов: поезд и грузовик столкнулись в Татарстане

Новости мира: вертолет упал на автостраду в США

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Два такси столкнулись в районе станции московского метро "Сокол"

Несколько сел Дагестана оказались изолированы из-за схода оползня

"Московский патруль": мужчина украл телефоны и смарт-часы из столичного магазина

"Московский патруль": автомобиль протаранил ограждение на набережной Говорухина

"Московский патруль": житель Подольска избил собаку-инвалида

"Московский патруль": мошенники обманули москвичку на 3 млн рублей

Чемпиона мира по спортивной гимнастике Дудченко могут привлечь к уголовной ответственности

На Горьковской железной дороге в Татарстане столкнулись поезд и грузовик. Инцидент произошел вблизи станции Свияжск. В результате происшествия оба транспортных средства получили серьезные повреждения, однако никто не пострадал. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств аварии.

Тем временем в Ижевске произошло серьезное ДТП. На одной из городских магистралей столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. По данным МЧС, погибли четыре человека – водитель одной из машин и трое пешеходов. Одного пассажира пришлось вызволять из заблокированного салона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

