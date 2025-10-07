Новости регионов: поезд и грузовик столкнулись в Татарстане

На Горьковской железной дороге в Татарстане столкнулись поезд и грузовик. Инцидент произошел вблизи станции Свияжск. В результате происшествия оба транспортных средства получили серьезные повреждения, однако никто не пострадал. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств аварии.

Тем временем в Ижевске произошло серьезное ДТП. На одной из городских магистралей столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. По данным МЧС, погибли четыре человека – водитель одной из машин и трое пешеходов. Одного пассажира пришлось вызволять из заблокированного салона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.