Новости мира: вертолет упал на автостраду в США

В американском городе Сакраменто вертолет упал на автостраду. В результате ЧП пострадали не менее 3 человек. Воздушное судно, предположительно, принадлежало медицинской службе. Движение на участке шоссе полностью перекрыто, причины происхождения устанавливаются.

В бразильском штате Мату-Гросу силовики провели операцию против незаконной добычи золота на землях коренного народа Сараре. В ходе столкновений ранения получили два человека. Была уничтожена подпольная инфраструктура добытчиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.