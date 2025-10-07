Форма поиска по сайту

07 октября, 07:45

Происшествия

Новости мира: вертолет упал на автостраду в США

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Два такси столкнулись в районе станции московского метро "Сокол"

Несколько сел Дагестана оказались изолированы из-за схода оползня

"Московский патруль": мужчина украл телефоны и смарт-часы из столичного магазина

"Московский патруль": автомобиль протаранил ограждение на набережной Говорухина

"Московский патруль": житель Подольска избил собаку-инвалида

"Московский патруль": мошенники обманули москвичку на 3 млн рублей

Чемпиона мира по спортивной гимнастике Дудченко могут привлечь к уголовной ответственности

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 октября

В американском городе Сакраменто вертолет упал на автостраду. В результате ЧП пострадали не менее 3 человек. Воздушное судно, предположительно, принадлежало медицинской службе. Движение на участке шоссе полностью перекрыто, причины происхождения устанавливаются.

В бразильском штате Мату-Гросу силовики провели операцию против незаконной добычи золота на землях коренного народа Сараре. В ходе столкновений ранения получили два человека. Была уничтожена подпольная инфраструктура добытчиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

