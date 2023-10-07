07 октября, 21:00Общество
Авария произошла в районе развязки с Новорижским шоссе
Очевидцы сообщают о серьезной аварии на внешней стороне МКАД в районе развязки с Новорижским шоссе. По предварительным данным, там столкнулись две фуры. Движение в районе ДТП затруднено.
Дождь, мокрый снег, гололедица и сильный ветер ожидаются в ночь на 8 октября в Москве и области. Об этом сообщают в МЧС. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей просят снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами.
Почти 5,5 тысяч пациентов получили экстренную помощь во флагманском центре филатовской больницы всего за месяц его работы. О востребованности центра рассказал Сергей Собянин. Там провели уже больше 750 срочных операций.