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07 октября, 12:15

Политика

Число погибших в Израиле в результате обстрелов из сектора Газа выросло до шести

Число погибших в Израиле в результате обстрелов из сектора Газа выросло до шести

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По последним данным, в Израиле по меньшей мере шесть человек погибли и более 300 получили ранения в результате массированных ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом пишут местные СМИ.

В стране звучат сирены воздушной тревоги, в том числе в районе Тель-Авива. Движение ХАМАС заявило, что начинает масштабную операцию против Израиля и выпустило пять тысяч ракет.

Армия Израиля, в свою очередь, заявила о готовности к войне и начала наносить ответные удары. Десятки истребителей ВВС Израиля атакуют объекты ХАМАС в секторе Газа. В стране также объявлен массовый сбор резервистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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