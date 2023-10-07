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07 октября, 11:30

Происшествия

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью

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Три украинские оперативно-тактические ракеты "Точка-У" сбили российские средства ПВО над Белгородской областью. Как рассказали в Минобороны РФ, киевский режим пытался совершить террористическую атаку.

Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. Он также сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Уразово из "Градов" погиб мужчина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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