Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью

Три украинские оперативно-тактические ракеты "Точка-У" сбили российские средства ПВО над Белгородской областью. Как рассказали в Минобороны РФ, киевский режим пытался совершить террористическую атаку.

Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. Он также сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Уразово из "Градов" погиб мужчина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.