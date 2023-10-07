Пять человек в Израиле погибли в результате обстрелов из сектора Газа

В Израиле по меньшей мере пять человек погибли и более 100 получили ранения в результате массированных ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщают местные СМИ.

В стране звучат сирены воздушной тревоги, в том числе в районе Тель-Авива. Движение ХАМАС заявило, что начинает масштабную операцию против Израиля и выпустило пять тысяч ракет.

Армия Израиля, в свою очередь, заявила о готовности к войне и начала наносить ответные удары. Десятки истребителей ВВС Израиля атакуют объекты ХАМАС в секторе Газа. В стране также объявлен массовый сбор резервистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.