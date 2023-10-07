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07 октября, 07:45

Происшествия

Отравившиеся в столичном бистро намерены судиться с владельцем заведения

Отравившиеся в столичном бистро намерены судиться с владельцем заведения

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Отравившиеся в столичном бистро на севере Москвы готовят документы для группового иска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что к ним обратились 23 человека, которые в конце августа отравились курицей и шаурмой в кафе на улице Софьи Ковалевской. Было возбуждено уголовное дело. В заведении выявили многочисленные санитарные нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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