Отравившиеся в столичном бистро намерены судиться с владельцем заведения

Отравившиеся в столичном бистро на севере Москвы готовят документы для группового иска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что к ним обратились 23 человека, которые в конце августа отравились курицей и шаурмой в кафе на улице Софьи Ковалевской. Было возбуждено уголовное дело. В заведении выявили многочисленные санитарные нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.