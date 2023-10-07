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07 октября, 09:15

Происшествия

В Люберцах эвакуировали фитнес-центр из-за подозрительной машины

В Люберцах эвакуировали фитнес-центр из-за подозрительной машины

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Из-за подозрительного автомобиля пришлось эвакуировать фитнес-центр в Люберцах. Машину Audi заметили недалеко от здания – под днищем предположительно было взрывное устройство.

Жителям ближайших домов рекомендовали не подходить к окнам, а для временного размещения людей на место прибыло не менее 10 автобусов. Для проверки применили робота-сапера. В результате правоохранители выяснили, что угрозы нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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