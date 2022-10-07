Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах "Градами" двух районов Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Градов" два района Донецка.

Россия не исключает возможности ремонта "Северного потока". Об этом заявили в посольстве РФ в Дании.

Более 230 детей-сирот из ДНР и ЛНР перевезли в Москву за последнюю неделю. Об этом рассказали в пресс-службе детского федерального омбудсмена.