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Новости

07 октября, 18:15

Политика

Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах "Градами" двух районов Донецка

Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах "Градами" двух районов Донецка

"Москва и мир": новые турникеты в столичном метро и приговор гендиректору "Зимней вишни"

Новости часа: в МЧС сообщили о причинах хлопка газа на Чертановской улице

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Случайный прохожий помог сотрудникам ГИБДД задержать нарушителя в Красноярске

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Новости часа: в девятиэтажке на юге Москвы произошел хлопок газа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Градов" два района Донецка.

Россия не исключает возможности ремонта "Северного потока". Об этом заявили в посольстве РФ в Дании.

Более 230 детей-сирот из ДНР и ЛНР перевезли в Москву за последнюю неделю. Об этом рассказали в пресс-службе детского федерального омбудсмена.

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