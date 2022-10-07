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Новости

07 октября, 17:30

Происшествия

Новости часа: в МЧС сообщили о причинах хлопка газа на Чертановской улице

Новости часа: в МЧС сообщили о причинах хлопка газа на Чертановской улице

Появились кадры последствий газового хлопка в доме на Чертановской улице

Случайный прохожий помог сотрудникам ГИБДД задержать нарушителя в Красноярске

Новости часа: Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов в СНГ

В Мосгазе рассказали о причине повреждения стены дома на Чертановской улице

Трое грабителей напали на инкассаторов в Орске

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Новости часа: в девятиэтажке на юге Москвы произошел хлопок газа

На Чертановской улице во время сварочных работ произошел хлопок газа

Новости часа: Turkish Airlines вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МЧС сообщили, что сварочные работы стали причиной хлопка газа на Чертановской улице.

Проблемы могут возникнуть у клиентов мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" за рубежом из-за технических работ. Об этом предупредили представители банка.

Авиакомпании РФ возобновили полеты в Варадеро и Кайо-Коко на этой неделе. Об этом рассказали в Росавиации.

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