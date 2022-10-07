Новости часа: в МЧС сообщили о причинах хлопка газа на Чертановской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МЧС сообщили, что сварочные работы стали причиной хлопка газа на Чертановской улице.

Проблемы могут возникнуть у клиентов мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" за рубежом из-за технических работ. Об этом предупредили представители банка.

Авиакомпании РФ возобновили полеты в Варадеро и Кайо-Коко на этой неделе. Об этом рассказали в Росавиации.