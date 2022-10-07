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Случайный прохожий помог сотрудникам ГИБДД задержать нарушителя в Красноярске

Случайный прохожий помог сотрудникам ГИБДД задержать нарушителя в Красноярске

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В Красноярске случайный прохожий помог сотрудникам ГИБДД задержать нарушителя. Мужчина, который выгуливал собаку, перехватил водителя при попытке убежать от полицейских.

Он пытался скрыться от ГИБДД, так как не имел прав и не зарегистрировал автомобиль. Он превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора, чтобы оторваться от погони, но заехал в тупик, где его и поймали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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