Случайный прохожий помог сотрудникам ГИБДД задержать нарушителя в Красноярске

В Красноярске случайный прохожий помог сотрудникам ГИБДД задержать нарушителя. Мужчина, который выгуливал собаку, перехватил водителя при попытке убежать от полицейских.

Он пытался скрыться от ГИБДД, так как не имел прав и не зарегистрировал автомобиль. Он превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора, чтобы оторваться от погони, но заехал в тупик, где его и поймали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.