Пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе могут выписать из больницы 7 октября

7 октября пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе планируют выписать из больницы. Еще двоих пока оставили в реанимации. Они в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой навестил раненных.

Трагедия в школе № 88 в Ижевске произошла 26 сентября. Туда ворвался мужчина, бывший ученик. Он начал стрелять из пистолетов. Были убиты 17 человек, 11 из них – дети. Сам преступник совершил суицид.

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