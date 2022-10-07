Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Происшествия

Пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе могут выписать из больницы 7 октября

Пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе могут выписать из больницы 7 октября

ВСУ вновь начали обстреливать Запорожскую АЭС

Захарова заявила, что не согласна с результатами расследования по "Северным потокам"

Разведка США признала, что к убийству Дугиной причастна Украина – СМИ

Подозреваемого в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" задержали

Детская школа-интернат пострадала после обстрелов ВСУ в Херсонской области

Новости часа: пожар в автосервисе на юге Москвы потушен на 900 квадратах

Возгорание в автосервисе на юге Москвы ликвидировано

Пожар в автосервисе на юге Москвы потушили

Подозреваемый в поджоге машин у "Москва-Сити" задержан

7 октября пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе планируют выписать из больницы. Еще двоих пока оставили в реанимации. Они в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой навестил раненных.

Трагедия в школе № 88 в Ижевске произошла 26 сентября. Туда ворвался мужчина, бывший ученик. Он начал стрелять из пистолетов. Были убиты 17 человек, 11 из них – дети. Сам преступник совершил суицид.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика