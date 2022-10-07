Разведка США признала, что к убийству Дугиной причастна Украина – СМИ

Американская разведка признала причастность Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. В New York Times появилась статья о том, что разведка США нашла "украинский след" в этом преступлении. Якобы спецслужбы Украины не ставили Вашингтон в известность о готовящемся покушении на Дугину и ее отца.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа. Автомобиль с девушкой подорвали на трассе в Подмосковье, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция".

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