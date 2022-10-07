Подозреваемого в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" задержали

Полиция задержала подозреваемого в поджоге двух машин возле делового центра "Москва-Сити". Ранее очевидцы сообщили правоохранителям о неадекватном мужчине с петардами и канистрой возле башни "Федерация". Вскоре машины охватило пламя и произошел взрыв. Огонь удалось потушить за 10 минут.

Никто не пострадал, но две легковушки выгорели полностью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.