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Подозреваемого в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" задержали

Подозреваемого в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" задержали

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Полиция задержала подозреваемого в поджоге двух машин возле делового центра "Москва-Сити". Ранее очевидцы сообщили правоохранителям о неадекватном мужчине с петардами и канистрой возле башни "Федерация". Вскоре машины охватило пламя и произошел взрыв. Огонь удалось потушить за 10 минут.

Никто не пострадал, но две легковушки выгорели полностью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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