Эксперт рассказал, как избежать драк и опасных ситуации в городском транспорте

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Как сделать так, чтобы избежать подобных драк и опасных ситуации в городском транспорте? Как действуют тревожные кнопки в метро? И помогают ли камеры остановить преступников? На эти и другие вопросы ответил эксперт в области безопасности и общественного контроля Антон Цветков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.