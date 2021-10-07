Новости мира: в США задержали ученика, открывшего огонь в техасской школе

В США задержали ученика, который устроил стрельбу в техасской школе. Ему предъявили обвинения в вооруженном нападении. Началось все с драки в классе. Один из парней методично наносил удары, второй почти не сопротивлялся, только держался за голову. Закончилась потасовка стрельбой, в которой пострадали четыре человека.

В Венецию пришло очередное наводнение. Вода поднялась более чем на метр. Ситуация для Венеции привычная, поэтому пока власти ничего не предпринимают, только строят специальные пешеходные дорожки. Если уровень воды еще поднимется, то активируют барьер от наводнений.

В Пакистане мощное землетрясение. Погибли не меньше 20 человек, более 300 получили травмы. Число жертв может вырасти, сейчас спасатели разбирают завалы. Особенно пострадал юг страны, эпицентр подземных толчков находился примерно в 100 километрах от города Кветта. Обрушились десятки домов, в том числе правительственные здания.

Экологические активисты попытались сорвать показ Louis Vuitton на неделе моды в Париже. На подиум выбежала девушка с плакатом, на котором была надпись "Перепотребление = Вымирание". Ее вместе с другим протестующим быстро повязали охранники. Выступали молодые люди против чрезмерного потребления. Как заявили активисты, модные дома производят слишком много одежды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.