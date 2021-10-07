В центре Москвы сгорело здание, построенное в начале XVIII века

В центре Москвы сгорело историческое здание, построенное почти 200 лет назад. Пожар случился в двухэтажном доме на Покровке.

Сейчас там никто не живет. На первом этаже находятся магазины и кафе.

В МЧС сообщили, что пламя охватило 300 квадратных метров, рухнула крыша. Тушили огонь 20 пожарных расчетов.

Здание, которое построили в начале XVIII века, является объектом культурного наследия регионального значения. Изначально это был жилой дом с устроенными на первом этаже лавками.

На Московской кольцевой автодороге сгорела грузовая "Газель". Машина вспыхнула на 96-м километре МКАД в районе парка "Лосиный остров".

Сначала огонь появился под капотом, потом пламя охватило всю кабину и перекинулось на кузов машины.

Как пишут в комментариях к видео, никто не пострадал. Водитель "Газели" остановил грузовик в первой полосе и отбежал на безопасное расстояние. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.