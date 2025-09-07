Активиста в костюме лебедя задержали на Патриарших прудах в Москве

В Москве на Патриарших прудах задержали активиста в костюме лебедя. Человек рассекал на сапборде по воде.

Оказалось, что таким оригинальным способом мужчина решил привлечь внимание к проблемам лебедей, которых, по его мнению, беспокоят отдыхающие. Посыл активиста заметили и сопроводили его до отделения полиции. Там примут решение, попадают ли его действия под статью хулиганство.

