07 сентября, 10:00Происшествия
Активиста в костюме лебедя задержали на Патриарших прудах в Москве
В Москве на Патриарших прудах задержали активиста в костюме лебедя. Человек рассекал на сапборде по воде.
Оказалось, что таким оригинальным способом мужчина решил привлечь внимание к проблемам лебедей, которых, по его мнению, беспокоят отдыхающие. Посыл активиста заметили и сопроводили его до отделения полиции. Там примут решение, попадают ли его действия под статью хулиганство.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в вагоне столичного метро
- В Москве более 300 мигрантов доставлены в отделение полиции для проверки