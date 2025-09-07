Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 10:00

Происшествия

Активиста в костюме лебедя задержали на Патриарших прудах в Москве

Активиста в костюме лебедя задержали на Патриарших прудах в Москве

Новости регионов: в Геленджике свыше 100 пожарных ликвидируют возгорание сухой травы

Крупный пожар вспыхнул в Геленджике

Пожар произошел в жилом доме в Чертанове

Новости регионов: гигантский пылевой смерч сформировался в Краснодарском крае

Стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц одного из бутиков в Москве

Новости регионов: в Красноярске задержали мужчину, устроившего поджог на дороге

Подмосковная зоогостиница для передержки собак закрыта после проверки

На Ленинградском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями

Новости регионов: в Чите водитель сбил подростка на мотоцикле

В Москве на Патриарших прудах задержали активиста в костюме лебедя. Человек рассекал на сапборде по воде.

Оказалось, что таким оригинальным способом мужчина решил привлечь внимание к проблемам лебедей, которых, по его мнению, беспокоят отдыхающие. Посыл активиста заметили и сопроводили его до отделения полиции. Там примут решение, попадают ли его действия под статью хулиганство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика