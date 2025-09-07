Новости регионов: в Геленджике свыше 100 пожарных ликвидируют возгорание сухой травы

В Геленджике свыше 100 пожарных ликвидируют возгорание сухой травы на площади 400 квадратных метров. Тушению мешает сильный ветер, который помогает огню и дыму разгоняться с новой силой. Пожар случился на поле возле стадиона. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

Поиски пропавшего на Эльбрусе туриста из Белоруссии возобновят 7 сентября. Об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии. Известно, что 26-летний мужчина, не зарегистрировался перед восхождением на гору Терсколак. Ее высота составляет 3 800 метров над уровнем моря. На связь он не выходит с 3 сентября, но об этом стало известно лишь 6 сентября. К поискам туриста накануне были привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного МЧС России, спасатели из центра "Лидер" и вертолет МИ-8.

