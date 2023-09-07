Грибы-паразиты на сумму 1 млн рублей обнаружили в Москве в посылке из Индии

Российская таможня нашла в посылке из Индии 200 граммов самых дорогих грибов, применяемых в восточной медицине. Речь идет о виде под названием кордицепс китайский.

Заказ, стоимость которого оценивается в миллион рублей, предназначался жителю подмосковных Котельников. Сам отправитель оценил содержание посылки всего в 2,5 доллара.

Никаких разрешительных документов на ввоз товара не было, хотя по закону должен был прилагаться либо ветеринарный сертификат международного образца страны-отправителя, либо разрешение Россельхознадзора. В итоге, таможня вернула посылку обратно в Индию.

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