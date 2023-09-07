Мошенники придумали новую схему обмана водителей с использованием топлива

Мошенники придумали новую схему обмана водителей, предлагая сэкономить на покупке топлива. За неделю отмечено более 20 тысяч попыток обмануть автомобилистов.

Аферисты начали рассылать электронные письма водителям с предложением купить якобы выгодную топливную карту. В таких письмах поясняется, что владельцам транспортных средств предоставляется скидка в 50% на приобретение топливной карты. Например, если человек покупает карту за пять тысяч рублей, то он может заправиться по ней на десять тысяч рублей,

Что сделать, чтобы не стать жертвой аферистов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.