Новости мира: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили

Сильное землетрясение произошло в Чили. Магнитуду оценили в 6,2 балла, эпицентр был зафиксирован неподалеку от побережья. Ближайший населенный пункт находится примерно в 40 километрах. Там в домах и магазинах падали предметы и разбивалась посуда. Из-за подземных толчков на побережье также есть перебои электричества.

Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну. Такое решение временный лидер страны принял в связи с состоянием здоровья экс-главы государства. Пять лет назад он перенес инсульт. Теперь же может покинуть страну для медицинского исследования.

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