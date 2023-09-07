Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 07:30

В мире

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили

Почти две тысячи домов разрушены и повреждены в Стамбуле из-за ливня

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Склад вспыхнул в СНТ "Картинская Гора"

"Рейд 112": ДТП с участием грузовика произошло на Ленинградском шоссе

Россияне пока не обращались за досрочным прекращением отдыха в Стамбуле – АТОР

"Московский патруль": начальника участковых Южного Бутова задержали за взятку

"Московский патруль": в Подмосковье пресекли крупный канал сбыта наркотиков

"Московский патруль": в Москве задержали стримера-мошенника

В Москве задержали подозреваемого в ограблении торгового павильона

Сильное землетрясение произошло в Чили. Магнитуду оценили в 6,2 балла, эпицентр был зафиксирован неподалеку от побережья. Ближайший населенный пункт находится примерно в 40 километрах. Там в домах и магазинах падали предметы и разбивалась посуда. Из-за подземных толчков на побережье также есть перебои электричества.

Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну. Такое решение временный лидер страны принял в связи с состоянием здоровья экс-главы государства. Пять лет назад он перенес инсульт. Теперь же может покинуть страну для медицинского исследования.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика