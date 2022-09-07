Более 100 человек эвакуировали спасатели в Приморье – МЧС

Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за подтоплений в Приморье. Об этом сообщили в МЧС.

Подтоплено более 50 жилых домов и 274 придомовых территории в 10 муниципальных образованиях. Без транспортного сообщения остались 18 населенных пунктов. Там откачивают воду, спасатели контролируют обстановку с вертолетов. Населению оказывают адресную помощь.

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