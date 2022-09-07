Новости часа: погибшие на Камчатке туристы не заключали никаких договоров с турагентством

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Погибшие на Камчатке туристы не заключали никаких договоров с турагентством. Об этом заявил СК РФ.

Маркетплейс CDEK. Shopping начал продавать товары IKEA с доставкой из Турции. Об этом рассказала компания.

В Милане произошел пожар в здании нефтехимической компании. Там горят десятки тысяч литров растворителя, сооьщили СМИ.