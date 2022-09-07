Шесть человек пострадали в пожаре на химическом предприятии под Миланом

Пожар произошел на химическом предприятии под Миланом. Пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают местные СМИ.

Предположительно, возгорание произошло на территории соседнего предприятия, откуда огонь перекинулся на помещение компании, занимающейся утилизацией опасных отходов. На место прибыли 14 бригад пожарных. Они борются с огнем и дымом, который из-за химикатов приобрел черный цвет.

Столп дыма виден за несколько километров. Власти призвали местных жителей держать окна закрытыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.