Новости часа: маршруты двух электробусов изменили из-за ДТП в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Маршруты двух электробусов изменили из-за аварии на Тестовской улице в Москве. Об этом сообщил Дептранс.

Москву накрыл затяжной дождь. В выходные обещают 15 градусов тепла и без существенных осадков. Об этом заявили синоптики.

Групповые безвизовые турпоездки между РФ и Ираном начаться до конца года. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.