ФСБ задержала в 40 регионах РФ более 90 подпольных оружейников

ФСБ задержала в 40 регионах России более 90 подпольных оружейников. Об этом сообщили в ведомстве.

В домах и квартирах оружейников провели обыски. У них изъяли почти 350 единиц огнестрельного оружия, в том числе 28 гранатометов, три огнемета, пусковую установку с противотанковыми ракетами, а еще 41 килограмм взрывчатых веществ – это порох, тротил и почти 47 тысяч патронов.

В итоге сотрудники ФСБ пресекли работу 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Расследование и обыски продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.