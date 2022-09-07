Директора турфирмы, который отправил туристов на Камчатку, просят арестовать на 2 месяца

На два месяца просят арестовать директора новосибирской турфирмы, который отправил туристов на Ключевской вулкан. С таким ходатайством в суд вышло следствие. Андрея Степанова обвинили в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности. Вину на заседании он не признал.

Погибли девять человек. Трагедия на вулкане произошла несколько дней назад. Туристическая группа начала восхождение. Пять человек сорвались с высоты, еще четверо погибли позже по разным причинам. Троих выживших спасатели эвакуировали во вторник, 6 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.